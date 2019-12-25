На заводе "Мираторга" в Калининграде произошел пожар

Информации о погибших нет.

На заводе "Мираторг Запад" в Калининграде произошел пожар. Об этом рассказали региональные представители ГУ МЧС. В настоящее время сообщается, что огонь распространился на территории в 400 квадратных метров. Первые данные о возгорании на объекте поступили диспетчеру экстренного ведомства около 11:58 по местному времени 19 июня.

19 июня в 11:58 по местному времени поступило сообщение о пожаре на территории производственного объекта, расположенного в районе улицы Гагарина в Калининграде. пресс-служба ГУ МЧС по Калининградской области

В настоящее время к ликвидации последствий воспламенения привлечено 58 человек личного состава ведомства, а также 18 единиц техники. В компании "Мираторг Запад" рассказали, что проблема возникла в котельной завода. Сведений о жертвах нет.

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Фото: Piter.tv

