  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Комендантском проспекте утром горела квартира
Сегодня, 8:29
91
mapero Добавить в Яндекс.Новости

На Комендантском проспекте утром горела квартира

0 0

Пламя тушили 18 спасателей на 4 спецмашинах. Возгорание ликвидировали.

В субботу, 19 июня, на Комендантском проспекте произошел пожар. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах.

Около 5 утра в диспетчерскую службы спасения поступил запрос из квартиры, где случилось возгорание. На место события прибыли 18 пожарных и 4 единицы спецтехники. Огонь распространился на площади 4 квадратных метра. Огонь потушили за час. 

Сведений о пострадавших не поступало. Выясняются подробности и причины произошедшего. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что петербуржец принял красную штору в окне за пожар и вызвал МЧС. На место прибыла бригада спасательной службы, которая поднялась на указанный этаж, однако пожара не обнаружила.

Фото: Piter.tv

Теги: пожар, пожар на комендантском проспекте, приморский район
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии