На Комендантском проспекте утром горела квартира

Пламя тушили 18 спасателей на 4 спецмашинах. Возгорание ликвидировали.

В субботу, 19 июня, на Комендантском проспекте произошел пожар. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах.

Около 5 утра в диспетчерскую службы спасения поступил запрос из квартиры, где случилось возгорание. На место события прибыли 18 пожарных и 4 единицы спецтехники. Огонь распространился на площади 4 квадратных метра. Огонь потушили за час.

Сведений о пострадавших не поступало. Выясняются подробности и причины произошедшего.

Ранее на Piter.tv сообщили, что петербуржец принял красную штору в окне за пожар и вызвал МЧС. На место прибыла бригада спасательной службы, которая поднялась на указанный этаж, однако пожара не обнаружила.

Фото: Piter.tv