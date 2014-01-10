На Комендантском проспекте утром горела квартира

В субботу, 19 июня, на Комендантском проспекте произошел пожар. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах.
Около 5 утра в диспетчерскую службы спасения поступил запрос из квартиры, где случилось возгорание. На место события прибыли 18 пожарных и 4 единицы спецтехники. Огонь распространился на площади 4 квадратных метра. Огонь потушили за час.
Сведений о пострадавших не поступало. Выясняются подробности и причины произошедшего.
Ранее на Piter.tv сообщили, что петербуржец принял красную штору в окне за пожар и вызвал МЧС. На место прибыла бригада спасательной службы, которая поднялась на указанный этаж, однако пожара не обнаружила.
Фото: Piter.tv
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