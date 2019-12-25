Петербуржец принял красную штору в окне за пожар и вызвал МЧС

Вызов оказался ложным.

Бдительный петербуржец принял красную штору в окне за пожар и вызвал спасателей. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах в пятницу, 18 июня.

Вечером в 17:03 на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре в доме №4 по Новолитовской улице в Выборгском районе. По словам заявителя, он увидел что-то полыхающее на балконе на 18-м этаже.

На место прибыла бригада спасательной службы, которая поднялась на указанный этаж, однако пожара не обнаружила. Позже спасатели связались с заявителем, который попросту принял красную штору в окне за пожар.

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Фото: pixabay.com