В Тучковом переулке из-за окурка сгорело два мусорных контейнера

В результате пожара никто не пострадал.

В ночь на 18 июня из-за окурка в Тучковом переулке сгорело два мусорных контейнера. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах.

Инцидент произошел на углу дома №11/5. На кадрах видно, как мужчина выбросил окурок возле мусорного бака. Спустя некоторое время возле контейнера вспыхнул пожар, который увидел мимо проходящий мужчина и попросту ушёл. Затем огонь распространился на два мусорных контейнера.

Позже на место инцидента прибыла бригада спасательной помощи, которой удалось ликвидировать пожар.

Ранее мы писали, что после пожара в магазине "Окей" в Озерках никто не пострадал.

Видео: Piter.tv