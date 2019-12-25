В настоящий момент гипермаркет работает в штатном режиме.

После пожара в магазине "Окей" в Озерках никто не пострадал. Об этом в четверг, 17 июня, сообщили в пресс-службе компании.

Посетители гипермаркета были оперативно эвакуированы, пострадавших нет, пожар устранен, – говорится в сообщении.

Напомним, в среду, 16 июня, в 19:00 на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре по адресу: Выборгский район, Выборгское шоссе, дом №3. По этому адресу располагается гипермаркет "Окей". Позже выяснилось, что в двухэтажном здании ТЦ "Окей", на кровле горела изоляция силового кабеля на площади 5 кв. метров.

Ранее мы писали, спасатели локализовали пожар в промзоне в Металлострое.

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