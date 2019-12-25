После пожара в магазине "Окей" в Озерках никто не пострадал. Об этом в четверг, 17 июня, сообщили в пресс-службе компании.
Посетители гипермаркета были оперативно эвакуированы, пострадавших нет, пожар устранен,
– говорится в сообщении.
Напомним, в среду, 16 июня, в 19:00 на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре по адресу: Выборгский район, Выборгское шоссе, дом №3. По этому адресу располагается гипермаркет "Окей". Позже выяснилось, что в двухэтажном здании ТЦ "Окей", на кровле горела изоляция силового кабеля на площади 5 кв. метров.
Ранее мы писали, спасатели локализовали пожар в промзоне в Металлострое.
Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
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