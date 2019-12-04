В настоящий момент с огнем продолжают бороться 62 человека личного состава и 15 единиц техники.

В 21:35 спасатели локализовали пожар в промзоне в Металлострое, на территории которой горел ангар с пластиковой продукцией. Об этом вечером 16 июня сообщили в пресс-службе главного управления МЧС РФ по городу.

В настоящий момент с огнем продолжают бороться 62 человека личного состава и 15 единиц техники.

Напомним, вечером в 18:55 на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре по адресу: Колпинский район, дорога на Металлострой, дом №5. Выяснилось, что в промышленной зоне загорелся ангар размером 30х50 метров, в котором горела обстановка на площади 750 кв. метров. Также в самом помещении горела пластиковая продукция.

Ранее мы писали, что в Озерках произошёл пожар в магазине "Окей".

Видео: Piter.tv