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В промышленной зоне в посёлке Металлострой загорелся ангар

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В промзоне загорелся ангар размером 30х50 метров, а в самом помещении горела пластиковая продукция. 

В промышленной зоне в поселке Металлострой загорелся ангар. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах в среду, 16 июня. 

Вечером в 18:55 на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре по адресу: Колпинский район, дорога на Металлострой, дом №5. Выяснилось, что в промышленной зоне загорелся ангар размером 30х50 метров, в котором горела обстановка на площади 750 кв. метров. Также в самом помещении горела пластиковая продукция. 

В настоящий момент с огнем борются 48 человек личного состава и 12 единиц техники. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее мы писали, что в Озерках произошёл пожар в магазине "Окей".

Видео: Piter.tv

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: ангар, металлостррой, пожар
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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