В промышленной зоне в посёлке Металлострой загорелся ангар

В промзоне загорелся ангар размером 30х50 метров, а в самом помещении горела пластиковая продукция.

В промышленной зоне в поселке Металлострой загорелся ангар. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах в среду, 16 июня.

Вечером в 18:55 на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре по адресу: Колпинский район, дорога на Металлострой, дом №5. Выяснилось, что в промышленной зоне загорелся ангар размером 30х50 метров, в котором горела обстановка на площади 750 кв. метров. Также в самом помещении горела пластиковая продукция.

В настоящий момент с огнем борются 48 человек личного состава и 12 единиц техники. Информация о пострадавших уточняется.

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Видео: Piter.tv

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