В Озерках произошёл пожар в магазине "Окей"

На кровле двухэтажного здания горела изоляция силового кабеля на площади 5 кв. метров.

В Озерках произошел пожар в магазине "Окей". Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС РФ по городу в среду, 16 июня.

В 19:00 на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре по адресу: Выборгский район, Выборгское шоссе, дом №3. По этому адресу располагается гипермаркет "Окей". Позже выяснилось, что в двухэтажном здании ТЦ "Окей", на кровле горела изоляция силового кабеля на площади 5 кв. метров.

Пожар удалось ликвидировать спустя полчаса, в 19:30. На месте работали 45 человек личного состава и 12 единиц техники. В настоящий момент информация о пострадавших уточняется.

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