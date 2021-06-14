Очаг возгорания зафиксировали в цехе №700, на территории которого горела обстановка общей площадью 10 кв. метров.

В Петербурге произошел пожар на территории Кировского завода. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах.

Информация о возгорании на территории Кировского завода по адресу: проспект Стачек, дом №47, поступила на пульт дежурного в 20:56. Известно, что очаг возгорания зафиксировали в цехе №700, на территории которого горела обстановка общей площадью 10 кв. метров. Пожару был присвоен первый номер сложности.

Пожар удалось локализовать в 21:30. На месте работают шесть единиц техники и 26 человек личного состава. В настоящий момент причина пожара уточняется. Информация о пострадавших не поступала.

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