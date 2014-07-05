В центре Петербурга загорелась кровля жилого дома

Пожар произошёл в доме №15 по Гончарной улице.

В центре Петербурга загорелась кровля жилого шестиэтажного дома. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах.

Вечером 14 июня в 18:28 на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре в доме №15 по Гончарной улице возле Московского вокзала. Позже специалисты обнаружили, что в доме горит кровля.

В настоящий момент с пожаром борются 23 человека и пять единиц техники. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее мы писали, что на Белевском проспекте загорелся мусор на площади 400 квадратных метров.

Фото: Piter.tv