Кроме того, горел вагончик размером 2х5 метров.

В Невском районе на Белевском проспекте загорелся мусор на площади 400 квадратных метров, а также рядом стоящий вагончик. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах в понедельник, 14 июня.

Днём 14 июня на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре в доме №1 по Белевскому проспекту. Позже выяснилось, что по указанному адресу горел мусор на открытой площади 400 квадратных метров. Кроме того, горел вагончик размером 2х5 метров.

В настоящий момент выясняются детали происшествия. Информация о пострадавших не поступала.

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Фото: Piter.tv