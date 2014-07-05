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На Белевском проспекте загорелся мусор на площади 400 квадратных метров
Сегодня, 18:32
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На Белевском проспекте загорелся мусор на площади 400 квадратных метров

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Кроме того, горел вагончик размером 2х5 метров. 

В Невском районе на Белевском проспекте загорелся мусор на площади 400 квадратных метров, а также рядом стоящий вагончик. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах в понедельник, 14 июня. 

Днём 14 июня на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре в доме №1 по Белевскому проспекту. Позже выяснилось, что по указанному адресу горел мусор на открытой площади 400 квадратных метров. Кроме того, горел вагончик размером 2х5 метров. 

В настоящий момент выясняются детали происшествия. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее мы писали, что в полыхающей квартире на улице Руднева спасатели обнаружили труп мужчины.

Фото: Piter.tv 

Теги: белевский проспект, мусор, пожар
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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