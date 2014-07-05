В полыхающей квартире на улице Руднева спасатели обнаружили труп мужчины

У него зафиксировали 70% ожогов тела.

Вечером 14 июня в Выборгском районе произошел пожар в квартире-студии. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах.

В 16:34 на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре в доме №22 по улице Руднева. Выяснилось, что пожар произошел в квартире-студии №124, общая площадь которой составляет 35 квадратных метров.

Так, в одной из комнат горела обстановка на площади 8 квадратных метров. В этой же комнате на кровати спасатели обнаружили труп 53-летнего мужчины, у которого зафиксировали 70% ожогов тела.

В настоящий момент на месте пожара работают 16 человек личного состава и четыре единицы техники. Кроме того, по указанному адресу прибыли сотрудники правоохранительных органов.

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Фото: Piter.tv