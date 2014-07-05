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В полыхающей квартире на улице Руднева спасатели обнаружили труп мужчины
Сегодня, 18:07
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В полыхающей квартире на улице Руднева спасатели обнаружили труп мужчины

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У него зафиксировали 70% ожогов тела. 

Вечером 14 июня в Выборгском районе произошел пожар в квартире-студии. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах. 

В 16:34 на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре в доме №22 по улице Руднева. Выяснилось, что пожар произошел в квартире-студии №124, общая площадь которой составляет 35 квадратных метров. 

Так, в одной из комнат горела обстановка на площади 8 квадратных метров. В этой же комнате на кровати спасатели обнаружили труп 53-летнего мужчины, у которого зафиксировали 70% ожогов тела. 

В настоящий момент на месте пожара работают 16 человек личного состава и четыре единицы техники. Кроме того, по указанному адресу прибыли сотрудники правоохранительных органов. 

Ранее мы писали, что в отеле "Европa" постояльцев эвакуировали из-за возгорания холодильников.

Фото: Piter.tv

Теги: квартира, пожар, улица руднева
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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