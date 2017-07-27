В отеле "Европa" постояльцев эвакуировали из-за возгорания холодильников

Известно, что в гостинице проживала сборная Словакии.

Сегодня, 14 июня, произошел пожар в Гранд Отеле "Европа". Выяснилось, что причиной тому стало возгорание холодильников на кухне. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах.

Сейчас на месте пожара работают спасатели. Известно, что на кухне горит обстановка площадью 4 квадратных метра. В доме проживает 224 человека, 10 из них эвакуировали. Проводятся работы по локализации пламени.

Пожару присвоили ранг 1 степени. Сведений о пострадавших не поступало. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на аллее Поликарпова утром горела квартира. Сгорела обстановка площадью в два квадратных метра.

Фото: Piter.tv