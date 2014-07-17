На аллее Поликарпова утром горела квартира

Огонь тушили 16 спасателей на четырех спецмашинах.

В Приморском районе Петербурга утром произошел пожар, в результате которого сгорела обстановка площадью в два квадратных метра. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах 14 июня.

Обращение в службу спасения поступило около 9 часов утра. Горящую трехкомнатную квартиру в доме № 8 корпус 1 по аллее Поликарпова тушили 16 спасателей и 4 единицы спецтехники. Через 15 минут пламя локализовали.

Информация о пострадавших уточняется. Выясняется причина пожара.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в поселке Решетниково при пожаре погибла женщина. Ее тело было замотано одеялом. Появилась версия о поджоге.

Фото: Piter.tv