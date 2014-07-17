В поселке Решетниково при пожаре погибла женщина

В ночь на 14 июня в Курортном районе произошел страшный пожар, в результате которого погибла женщина. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС РФ по городу.
Горела однокомнатная квартира в доме № 2 в деревне Решетниково. Возгорание произошло примерно в 01:20 ночи. В помещении выгорела площадь в три квадратных метра.
Пожар потушили через 34 минуты. На месте работали 10 спасателей и две спецмашины.
Позже в квартире нашли тело женщины, замотанное в одеяло. Погибшая лежала на кровати. Появилась версия о поджоге. Делом занялись следователи. Проводится проверка.
Ранее на Piter.tv сообщили, что на улице Красного Курсанта в пожаре пострадал пожилой инвалид. Мужчина получил смертельную дозу угарного газа.
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