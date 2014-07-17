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В поселке Решетниково при пожаре погибла женщина
Сегодня, 8:53
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В поселке Решетниково при пожаре погибла женщина

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Когда спасатели вошли в квартиру, они увидели тело человека, замотанное в одеяло. Появилась версия о поджоге.

В ночь на 14 июня в Курортном районе произошел страшный пожар, в результате которого погибла женщина. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС РФ  по городу.

Горела однокомнатная квартира в доме № 2 в деревне Решетниково. Возгорание произошло примерно в 01:20 ночи. В помещении выгорела площадь в три квадратных метра. 

Пожар потушили через 34 минуты. На месте работали 10 спасателей и две спецмашины. 

Позже в квартире нашли тело женщины, замотанное в одеяло. Погибшая лежала на кровати. Появилась версия о поджоге. Делом занялись следователи. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на улице Красного Курсанта в пожаре пострадал пожилой инвалид. Мужчина получил смертельную дозу угарного газа.

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Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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