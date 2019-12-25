На улице Красного Курсанта в пожаре пострадал пожилой инвалид

Горела двухкомнатная квартира площадью 20 "квадратов". Огонь тушили 17 спасателей.

В воскресенье, 13 июня, на улице Красного Курсанта в доме № 26 пламя охватило двухкомнатную квартиру. В результате пострадал 60-летний инвалид. Мужчина получил смертельную дозу угарного газа. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Пожар начался около 14:38 дня. В доме горела обстановка площадью 20 квадратных метров. Возгорание тушили 17 спасателей. Соседей с верхних этажей эвакуировали в срочном порядке. Возгорание локализовали в 15:23.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на Малой Карпатской ночью загорелась двухкомнатная квартира. Через час пожар был потушен. Информации о пострадавших не поступало.

Фото: Piter.tv