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На Малой Карпатской ночью загорелась двухкомнатная квартира
Сегодня, 20:08
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На Малой Карпатской ночью загорелась двухкомнатная квартира

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Сообщается, что горела кухня по всей площади – 9 квадратных метров.

В ночь на 12 июня в 12-этажном жилом доме 21 по Малой Карпатской улице загорелась жилая двухкомнатная квартира. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Информация о пожаре поступила спасателям в 3:16. Сообщается, что горела кухня по всей площади – 9 квадратных метров. Через час пожар был потушен. Информации о пострадавших не поступало. Причины происшествия выясняются.

К ликвидации пожара привлекли 12 спасателей и три спецмашины.

Вспыхнул пожар на Выборгском шоссе.

Фото: Piter.tv

Теги: двухкомнатная квартира, жилая квартира, малая карпатская улица
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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