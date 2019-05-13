На Малой Карпатской ночью загорелась двухкомнатная квартира

Сообщается, что горела кухня по всей площади – 9 квадратных метров.

В ночь на 12 июня в 12-этажном жилом доме 21 по Малой Карпатской улице загорелась жилая двухкомнатная квартира. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Информация о пожаре поступила спасателям в 3:16. Сообщается, что горела кухня по всей площади – 9 квадратных метров. Через час пожар был потушен. Информации о пострадавших не поступало. Причины происшествия выясняются.

К ликвидации пожара привлекли 12 спасателей и три спецмашины.

Вспыхнул пожар на Выборгском шоссе.

Фото: Piter.tv