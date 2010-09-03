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На Малой Карпатской улице произошло вытекание холодной воды
Вчера, 23:26
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На Малой Карпатской улице произошло вытекание холодной воды

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Четыре здания (три жилых и нежилое) переведут на временное водоснабжение.

На горячую линию ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" 16 июля поступила заявка на вытекание холодной воды по адресу: Малая Карпатская улица, 23. В ходе обследования специалисты выявили технологическое нарушение на водопроводной магистрали диаметром 300 миллиметров, рассказали в пресс-службе организации. 

В настоящее время идет локализация вытекания. Четыре здания (три жилых и нежилое) переведут на временное водоснабжение. После устранения вытекания абонентов переведут на централизованное водоснабжение. Всю воду отведут в канализацию.

Кроме того, по информации ГКУ "Организатор перевозок", в связи с невозможностью проезда по Малой Карпатской улице трассы автобусов №№ 157, 159 временно изменяли. Сейчас движение осуществляется в обычном режиме. 

Ранее на Piter.TV: на Васильевском острове забил фонтан высотой в два этажа.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)

Теги: вытекание воды, гуп водоканал санкт-петербурга, малая карпатская улица
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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