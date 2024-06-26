На Васильевском острове забил фонтан высотой в два этажа

Представители АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" сообщили, что на место происшествия была направлена аварийно-ремонтная бригада.

На Васильевском острове произошла авария в системе водоснабжения. Во время ежегодных испытаний, проводимых АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" для проверки инженерных коммуникаций на прочность, на одной из улиц прорвало трубу. По словам очевидцев в социальных сетях, на одной из улиц произошла прорыв трубы, из-под земли поднялся фонтан высотой в два этажа, заливая водой окна ресторана.

Компания сообщила, что на место происшествия была направлена аварийно-ремонтная бригада. Техники проинспектировали место нарушения, перекрыли воду и временно отключили участок водопроводной сети.

Температура теплоносителя не превышает 40 градусов, и проверки необходимы для определения неблагоприятных зон и разработки программы капитального ремонта тепловых сетей.

Ранее мы сообщили о том, что на Московском проспекте провалился асфальт.

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