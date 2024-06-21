На Московском проспекте провалился асфальт

Инцидент произошел во время плановых испытаний сетей.

Вечером 20 июня на пересечении Московского проспекта и набережной Фонтанки произошел серьезный транспортный затор — движение было заблокировано из-за разливающейся по дороге горячей воды. Также образовалась река на набережной канала Грибоедова от переулка Гривцова. Как пояснили в АО "Теплосеть Санкт-Петербурга", инцидент произошел во время плановых испытаний сетей.

По информации пресс-службы компании, сейчас проводятся испытания сетей на прочность и герметичность в Московском, Фрунзенском, Адмиралтейском и Центральном районах. Температура воды при этом не превышает 40 градусов.

Прорыв трубы на Московском проспекте произошел рядом с домом № 14. Именно этот инцидент стал причиной разрыва в переулке Гривцова у дома 16. Опасный участок был отключен, начаты ремонтные работы. Движение по Московскому проспекту от набережной реки Фонтанки до Садовой улицы будет закрыто до тех пор, пока не будут полностью устранены все дефекты и определен объем необходимых работ.

Ранее мы сообщили о том, что фонтан забил из-под земли в Большом Казачьем переулке.

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