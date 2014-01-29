Фонтан забил из-под земли в Большом Казачьем переулке

На данный момент службы находятся на месте, приняты меры безопасности, ненадежный участок отключен, проводятся ремонтные работы.

Новый "фонтан" образовался в Петербурге в четверг, 20 июня, на Большом Казачьем переулке. Мощная струя воды достигла высоты более трех этажей. Вода заливает улицу и припаркованные рядом автомобили. Очевидцы делятся кадрами в социальных сетях.

На данный момент службы находятся на месте, приняты меры безопасности, ненадежный участок отключен, проводятся ремонтные работы. Испытания продолжаются.

Подобная ситуация произошла ранее у дома №28 по Индустриальному проспекту. Тогда из-под земли бил "фонтан" высотой с 12-этажный дом.

Ранее мы сообщили о том, что на проспекте Большевиков прорвало трубу.

Фото: Telegram / Новости Санкт-Петербурга и Ленобласти