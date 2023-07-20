На проспекте Большевиков прорвало трубу с кипятком

По информации горожан, фонтан забил у дома 65 по проспекту Большевиков.

В ходе испытаний теплосетей в Невском районе Петербурга 18 июня прорвало трубу с кипятком. Об этом сообщили очевидцы в tg-канале "Веселый поселок – Невский район 2024".

По информации горожан, фонтан забил у дома 65 по проспекту Большевиков. Это произошло около 19:00.

Испытания теплосетей на прочность в Невском районе города и Кудрово в Ленобласти АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" проводит 18 и 19 июня. В пресс-службе организации напомнили, что в случае обнаружения любых признаков повреждения коммуникаций важно сообщить об опасности в мониторинговый центр по телефонам: 004, с мобильного – 112.

Также сегодня прорвало трубу у дома 28 по Индустриальному проспекту. Из-под земли поднялся водяной столб высотой в 12 этажей. Проблему устраняли специалисты ГУП "ТЭК СПб".

Видео: Telegram / Веселый поселок – Невский район 2024

Фото: пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"