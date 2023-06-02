На Индустриальном проспекте забил 12-этажный фонтан

По данным ГУП ТЭК, трубопровод диаметром 219 мм не прошел проверки на прочность во время гидравлических испытаний.

Водяной столб высотой в 12 этажей забил из-под земли в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, о чем сообщила пресс-служба районной администрации.

Прорыв теплой воды произошел во время гидравлических испытаний около дома №28 по Индустриальному проспекту. Температура воды составляет 40 градусов. Пресс-служба Красногвардейского района подтвердила, что на место происшествия уже выехали специалисты ГУП ТЭК. "Деловой Петербург" направил запрос представителям предприятия.

По данным ГУП ТЭК, трубопровод диаметром 219 мм не прошел проверки на прочность во время гидравлических испытаний. Локализовать вытекание удалось уже к 12:55. Гидравлические испытания в Красногвардейском районе продолжились, изношенный участок включат в план ремонта после их завершения.

Ранее мы сообщили о том, что на Двинской улице реконструируют почти километр теплосетей.

Видео: Telegram / Пресс-сек Красногвардейского