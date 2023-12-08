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На Двинской улице реконструируют почти километр теплосетей
Сегодня, 14:13
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На Двинской улице реконструируют почти километр теплосетей

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Специалисты работают на участке от котельной до Шотландской и вводом к дому № 1. 

На Двинской улице реконструируют почти километр тепловых сетей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Северной столицы. 

На "ТЭК СПб" ведутся  подготовительные работы для ремонта участка тепловой сети. Специалисты работают на участке от котельной на Двинской улице до Шотландской и вводом к дому № 1. 

Работы повысят надёжность теплоснабжения 10 зданий — административных и хозяйственных корпусов, а также производственных и промышленных площадок.

Пресс-служба правительства Петербурга

Ранее мы писали, что вице-губернатор Петербурга озвучил сроки отключения горячей воды летом 2024 года.

Фото: Telegram / Правительство Санкт-Петербурга

Теги: двинская улица, реконструируют почти километр теплосетей, тэк спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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