На Двинской улице реконструируют почти километр теплосетей

Специалисты работают на участке от котельной до Шотландской и вводом к дому № 1.

На Двинской улице реконструируют почти километр тепловых сетей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Северной столицы.

На "ТЭК СПб" ведутся подготовительные работы для ремонта участка тепловой сети. Специалисты работают на участке от котельной на Двинской улице до Шотландской и вводом к дому № 1.

Работы повысят надёжность теплоснабжения 10 зданий — административных и хозяйственных корпусов, а также производственных и промышленных площадок. Пресс-служба правительства Петербурга

Ранее мы писали, что вице-губернатор Петербурга озвучил сроки отключения горячей воды летом 2024 года.

Фото: Telegram / Правительство Санкт-Петербурга