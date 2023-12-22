Вице-губернатор Петербурга озвучил сроки отключения горячей воды летом 2024 года

В летней ремонтной кампании участвуют все теплоэнергетические компании: "ТЭК СПб", "Теплосеть Санкт-Петербурга", "Петербургтеплоэнерго", "Теплоэнерго", "ТГК-1" и другие.

Вице-губернатор Сергей Кропачев поделился с "Петербургским дневником" информацией о сроках отключения горячей воды в летний период. Он уточнил, что продолжительность отключения зависит от протяженности сетей от теплоисточника до дома. Чем длиннее сеть, тем больше времени требуется на проведение необходимых работ.

Кроме того, на продолжительность отключения влияет состояние сетей и оборудования ТЭЦ, котельных, внутридомовых сетей. Чем новее оборудование и сети, тем меньше объем работ и короче срок отключения горячей воды. Кропачев также отметил, что максимальные сроки отключения в 14 дней обычно устанавливаются в районах, где нет возможности переключения на резервные схемы теплоснабжения.

Вице-губернатор подчеркнул, что гидравлические испытания являются обязательными мероприятиями в рамках подготовки к следующему отопительному периоду. В летней ремонтной кампании участвуют все теплоэнергетические компании: "ТЭК СПб", "Теплосеть Санкт-Петербурга", "Петербургтеплоэнерго", "Теплоэнерго", "ТГК-1" и другие. Всего планируется провести 683 испытания. Кроме того, проводится большая работа со стороны коллег из жилищного блока, которые проводят профилактические ремонтные работы внутридомовых систем отопления.

Ранее мы сообщили о том, что за неделю в девяти районах Петербурга проведут 20 гидравлических испытаний.

Фото: Piter.TV