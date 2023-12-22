За неделю в девяти районах Петербурга проведут 20 гидравлических испытаний

Гидравлические испытания позволяют обнаружить ненадежные участки тепловых сетей и предотвратить возможные сбои в работе систем отопления и горячего водоснабжения.

В Петербурге с 3 по 9 июня будут проведены 20 гидравлических испытаний тепловых сетей в девяти районах города, сообщает пресс-служба ГУП "ТЭК СПб".

Планируется провести семь проверок в Кировском, Красногвардейском, Невском, Пушкинском и Колпинском районах. Также компания "Петербургтеплоэнерго" запланировала десять проверок в Курортном, Петродворцовом, Петроградском и Центральном районах. Еще три испытания пройдут в Петроградском районе силами "ТЕПЛОЭНЕРГО".

Гидравлические испытания позволяют обнаружить ненадежные участки тепловых сетей и предотвратить возможные сбои в работе систем отопления и горячего водоснабжения. Во время проведения проверок жителям рекомендуется соблюдать меры предосторожности: не подходить к местам выхода воды, не пересекать ограждения, не ходить по затопленным участкам. О любых признаках повреждений следует сообщать по номерам 112 или 004.

Чтобы узнать, входит ли ваш дом в зону испытаний, можно посетить сайт Комитета по энергетике (раздел "Подготовка и проведение отопительного сезона") или веб-сайты основных поставщиков тепла.

Ранее мы сообщили о том, что теплосети Петербурга просканируют с помощью роботизированных комплексов.

Фото: Telegram / комитет по энергетике