В Невском районе Петербурга и Кудрово 18 и 19 июня пройдут испытания теплосетей

Их проведет АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".

АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" 18 и 19 июня проведет испытания тепловых сетей на плотность и прочность в Невском районе и Кудрово Всеволожского района Ленобласти. Об этом рассказали в пресс-службе организации.

В зону испытаний Невского района 18 июня войдут тепловые сети, проходящие по улицам Народная, Новоселов, Крыленко, Тельмана, Русановская, проспектам Большевиков, Дальневосточному, Искровскому, переулку Челиева, Октябрьской набережной. На следующий день, 19 июня, проверят тепловые сети на улицах Дыбенко, Подвойского, Коллонтай, Крыленко, проспектах Большевиков, Российскому, Товарищескому.

В тот же день в зону испытаний Кудрово войдут тепловые сети, которые проходят по улицам Центральная, Альпийская, Венская, Английская, Австрийская, Столичная, Пражская, проспектам Европейскому и Строителей, Итальянскому переулку.

Испытания являются необходимым мероприятием при подготовке тепловых сетей к новому отопительному сезону. Данные меры позволяют определить неблагоприятные зоны и оптимально спланировать программу капитального ремонта тепловой инфраструктуры. Пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"

В случае обнаружения любых признаков повреждения коммуникаций в указанных границах важно сообщить об опасности в городской мониторинговый центр по телефонам: 004, с мобильного – 112.

Ранее тепловые сети испытывали на прочность в Московском районе Петербурга.

Фото: АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"