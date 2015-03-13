В Московском районе загорелась кухня в двухкомнатной квартире

Обошлось без пострадавших.

В Московском районе Петербурга в среду вечером, 8 июня, загорелась кухня в квартире. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по городу.

Информация о пожаре поступила в 21:58 на пульт спасателей. На Московском проспекте в доме, 163, корпус 2 произошло возгорание. В двухкомнатной отдельной квартире, на кухне обгорела обстановка на площади 4 кв. метра. Обошлось без пострадавших.

На борьбу с огнем отправились 15 спасателей и три пожарные машины. В 22:13 его локализовали.

Ранее бездомного и художника арестовали за пацифистский плакат на Восстания. Мужчины на доме 32 разместили "плакат с нехорошими словами".

Фото: Piter.tv