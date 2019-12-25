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При пожаре в квартире на Малой Карпатской улице погиб мужчина
Сегодня, 11:04
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При пожаре в квартире на Малой Карпатской улице погиб мужчина

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Пожар произошел в ночь на 5 ноября.

При пожаре в квартире на Малой Карпатской улице погиб мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе городского МЧС России. 

В ночь на 5 ноября на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре по адресу: Фрунзенский район, улица Малая Карпатская, дом №13 литер А. Выяснилось, что пожар произошел в двухкомнатной квартире, в которой обгорела обстановка на общей площади 28 квадратных метров. 

Спустя почти 2 часа пожар удалось ликвидировать. С огнем боролись 20 человек личного состава и четыре единицы спецтехники. Городской Следственный комитет РФ начал проверку по факту смерти мужчины в результате пожара. 

По предварительным данным, причиной пожара является неосторожное обращение с огнем.  Выполняются необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего.

пресс-служба Следственного комитета РФ по Петербургу

Ранее мы писали, что в доме на улице Маяковского тушили перекрытия в квартире.

Фото: Piter.TV 

Теги: квартира, малая карпатская улица, пожар, смерть
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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