Пожар произошел в ночь на 5 ноября.

При пожаре в квартире на Малой Карпатской улице погиб мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе городского МЧС России.

В ночь на 5 ноября на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре по адресу: Фрунзенский район, улица Малая Карпатская, дом №13 литер А. Выяснилось, что пожар произошел в двухкомнатной квартире, в которой обгорела обстановка на общей площади 28 квадратных метров.

Спустя почти 2 часа пожар удалось ликвидировать. С огнем боролись 20 человек личного состава и четыре единицы спецтехники. Городской Следственный комитет РФ начал проверку по факту смерти мужчины в результате пожара.

По предварительным данным, причиной пожара является неосторожное обращение с огнем. Выполняются необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. пресс-служба Следственного комитета РФ по Петербургу

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Фото: Piter.TV