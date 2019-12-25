В доме на улице Маяковского тушили перекрытия в квартире

С огнем боролись 15 спасателей.

Вечером 4-го ноября в Доходном дома каретного мастера Х. Татцкого произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Сообщение о пожаре в доме №34 на улице Маяковского поступило в 19:32. В квартире загорелись перекрытия на площади 2 кв. метра. В 19:51 огонь удалось локализовать.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Сегодня петербуржцы запустили флешмоб за сохранение граффити с Хармсом на доме на улице Маяковского. Они читают его стихи на видео.

Фото: архитектурный сайт citywalls

