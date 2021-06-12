Вспыхнул пожар на Выборгском шоссе

На кадрах видео можно наблюдать черные клубы дыма. Информация о случившемся уточняется.

В субботу вечером, 12 июня, на Выборгском шоссе вспыхнул пожар. Об этом сообщили в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в социальной сети "Вконтакте".

На кадрах видео можно наблюдать черные клубы дыма. Информация о случившемся уточняется.

Недавно мы писали, что стало известно, кто пострадал в пожаре в коммуналке в Петроградском районе. Ночью 11-го июня в Петроградском районе произошел пожар в коммунальной квартире, после которого был обнаружен труп женщины.

Ранее Piter.tv сообщал, что в строящемся доме в Выборгском районе произошел пожар.

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