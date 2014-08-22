Стало известно, кто пострадал в пожаре в коммуналке в Петроградском районе

Труп направили в морг для установления причины смерти.

Ночью 11-го июня в Петроградском районе произошел пожар в коммунальной квартире, после которого был обнаружен труп женщины. Piter.TV узнал подробности происшествия от источника в правоохранительных органах.

Пожар произошел в квартире на третьем этаже в доме №11/1 по улице Больша Зеленина. После ликвидации огня в квартире нашли обгоревший труп. Предположительно, это хозяйка комнаты 1972-го года рождения. Ее сожителя госпитализировали в НИИ Скорой помощи им. Джанелидзе с ожогами и отравлением. Он находился в тяжелом состоянии.

Во время происшествия из дома эвакуировали 27 человек.

Напомним, Piter.TV сообщал о пожаре в Петроградском районе, но на Колпинской улице 3. По нашей информации, это один и тот же пожар.

Видео: Piter.TV