Один человек погиб и двое пострадали при пожаре в коммуналке на Колпинской

На площади 18 квадратных метро горела обстановка.

В ночь на 11 июня в Петроградском районе Петербурга произошел крупный пожар, который унес жизнь одного человека. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по городу.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 01:29. Оказалось, что в доме №3 на Колпинской улице горит 5-комнатная коммунальная квартира. Огонь охватил обстановку на площади 18 квадратных метров.

Пожар тушили 23 человека личного состава МЧС и пять единиц техники. В 02:07 открытое горение удалось ликвидировать.

По предварительной информации, при пожаре погиб человек. Еще двое получили сильные ожоги, сейчас они находятся в больницы. Причины возгорания уточняются.

Ранее очевидцы показали последствия пожара в паркинге на Большевиков.

Фото: Piter.TV