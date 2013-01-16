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Один человек погиб и двое пострадали при пожаре в коммуналке на Колпинской
Сегодня, 7:29
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Один человек погиб и двое пострадали при пожаре в коммуналке на Колпинской

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На площади 18 квадратных метро горела обстановка.

В ночь на 11 июня в Петроградском районе Петербурга произошел крупный пожар, который унес жизнь одного человека. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по городу.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 01:29. Оказалось, что в доме №3 на Колпинской улице горит 5-комнатная коммунальная квартира. Огонь охватил обстановку на площади 18 квадратных метров.

Пожар тушили 23 человека личного состава МЧС и пять единиц техники. В 02:07 открытое горение удалось ликвидировать.

По предварительной информации, при пожаре погиб человек. Еще двое получили сильные ожоги, сейчас они находятся в больницы. Причины возгорания уточняются.

Ранее очевидцы показали последствия пожара в паркинге на Большевиков.

Фото: Piter.TV

Теги: мчс, пожар в коммуналке
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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