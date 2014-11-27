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В строящемся доме в Выборгском районе произошел пожар
Сегодня, 9:55
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В строящемся доме в Выборгском районе произошел пожар

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Сведения о пострадавших не поступали.

Утром 11-го июня в Выборгском районе в строящемся доме произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Возгорание произошло в квартире-студии в доме №1 на 4-м Верхнем переулке. Через полчаса пожар ликвидировали.

Сведения о пострадавших не поступали. С огнем боролись 8 сотрудников МЧС и 2 единицы техники. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что один человек погиб и двое пострадали при пожаре в коммуналке на Колпинской. Огонь охватил обстановку на площади 18 квадратных метров.

Фото: Piter.TV

Теги: пожар, стройка
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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