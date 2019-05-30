По данным следствия, он изготовил самодельное взрывное устройство из своих военных трофеев.

Во взрыве в петербургской военной академии обвиняют преподавателя. Об этом пишет газета "Коммерсантъ".

По версии следствия, полковник Рифат Закиров изготовил самодельное взрывное устройство из своих военных трофеев. Отметим, что он участвовал в обеих контртеррористических операциях в Чечне и является опытным сапером. Правоохранители полагают, что Закиров не планировал взрывать здание. Изначально полковник намеревался "героически обезвредить" взрывное устройство, чтобы впоследствии ему выдали квартиру. Однако, все пошло не по плану и бомба сработала. Закиров получил тяжелейшую контузию. Мужчина лечился больше месяца.

Следствие изменило квалификацию преступления с попытки массового убийства на хищение взрывчатки, а также использование служебного положения. 235-й гарнизонный военный суд отправил Закирова под домашний арест.

Напомним, что взрыв произошел 2 апреля в 13:30. По данным представителей Минобороны, в результате ЧП пострадали три человека. По информации представителя экстренных служб, взрыв прогремел в учебном классе на втором этаже, в результате рухнул лестничный пролет. По официальным данным МЧС, в половину четвертого из здания были эвакуированы все люди.

Эксперты полагают, что в устройство состояло из пластита и часового механизма. Мощность бомбы была до 500 граммов в тротиловом эквиваленте.

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Видео:Piter.TV