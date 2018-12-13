Пострадавший при взрыве в Можайке офицер выписан из больницы

О преподавательской судьбе Рифата Закирова будет решено позже.

Медицинская комиссия Петербурга определит, сможет ли пострадавший во время взрыва в Можайской академии преподаватель вернуться к обучению студентов. Накануне мужчину выписали из больницы. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Врачи отметили, что на данный момент пострадавшего Рифата Закирова все еще мучают головные боли после контузии. Его лечением занимался медицинский персонал Военно-медицинской академии имени Кирова. Сейчас доктора считают, что пациент временно не годен к военной службе.

Состояние здоровья несколько лучше, но последствия остаются. Человек нездоров и не может пока исполнять обязанности военной службы рассказывает друг пострадавшего

Он отметил, что военно-врачебная комиссия еще не была проведена, так как реабилитация еще не завершена.

Когда будут понятны последствия травмы, специалисты определят, будет человек служить или нет добавил спикер

Друг семьи Закировых добавил, что следственные мероприятия по делу все еще ведутся. Рифата регулярно вызывают на допросы. Однако, многие знакомые и бывшие сослуживцы уверены, что петербуржец не виновен.

Ранее Piter.tv писал о том, что следствие прорабатывает две версии взрыва в академии Можайского.

Фото и видео: Piter.tv