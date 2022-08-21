В Мелитополе задержали бывшего украинского офицера по подозрению в совершении диверсий. Об этом сообщила администрация города в своем Telegram-канале.
В задержании приняли участие сотрудники силовых структур. Сообщается, что бывший украинский офицер вел наблюдения за полетами российских военных на аэродроме.
Дома у него выявлено оружие, компоненты для изготовления взрывчатки, а также символика украинского террористического режима.
Ранее Киссинджер заявил, что конфликт на Украине должен завершиться переговорами.
Видео: Telegram / Администрация города Мелитополя
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