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В Мелитополе задержали бывшего украинского офицера по подозрению в совершении диверсий

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Сообщается, что он вел наблюдения за полетами российских военных на аэродроме.

В Мелитополе задержали бывшего украинского офицера по подозрению в совершении диверсий. Об этом сообщила администрация города в своем Telegram-канале.

В задержании приняли участие сотрудники силовых структур. Сообщается, что бывший украинский офицер вел наблюдения за полетами российских военных на аэродроме.

Дома у него выявлено оружие, компоненты для изготовления взрывчатки, а также символика украинского террористического режима.

Ранее Киссинджер заявил, что конфликт на Украине должен завершиться переговорами.

Видео: Telegram / Администрация города Мелитополя

Теги: диверсии, задержание, мелитополь, офицер
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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