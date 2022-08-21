Сообщается, что он вел наблюдения за полетами российских военных на аэродроме.

В Мелитополе задержали бывшего украинского офицера по подозрению в совершении диверсий. Об этом сообщила администрация города в своем Telegram-канале.

В задержании приняли участие сотрудники силовых структур. Сообщается, что бывший украинский офицер вел наблюдения за полетами российских военных на аэродроме.

Дома у него выявлено оружие, компоненты для изготовления взрывчатки, а также символика украинского террористического режима.

Ранее Киссинджер заявил, что конфликт на Украине должен завершиться переговорами.

Видео: Telegram / Администрация города Мелитополя