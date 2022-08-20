Киссинджер считает, что конфликт на Украине должен завершиться переговорами

Экс-госсекретарь США привал не допустить повторения "Первой мировой войны".

Бывший американский государственный секретарь Генри Киссинджер считает, что затягивание украинского кризиса грозит Киеву эскалацией, поэтому проблему нужно завершить с помощью переговоров. Соответствующее мнение экс-чиновник высказал в аудиоподкасте для корреспондента телеканала CNN Дэвида Аксельрода.

Я бы предположил, что Россия по завершению останется в качестве государства, и Украина тоже останется государством.. ситуация радикально изменится, потому что Украину вооружало НАТО, определенные отношения с НАТО сохранятся. Генри Киссинджер, экс-госсекретарь США

Эксперт пояснил, что предложения Украине вступать в НАТО были ошибкой. Он предостерег Киев и Вашингтон от того, чтобы "затягивать войну бесконечно", так как в противном случае ситуация напомнил миру о той, что фиксировалась в Первую мировую войну. Киссинджер надеется на то, что страны НАТО смогут договориться друг с другом о том, каким они видят завершение и результаты регионального конфликта. При этом экс-госсекретарь США не считает, что следует идти на уступки России, а призвал Москву отойти к линиям, которые существовали до начала конфликта.

Американский посол исключил кризис между США и Китаем.

Фото и видео: YouTube / TheBushCenter

Аудио: CNN