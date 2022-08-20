Американский посол исключил кризис между США и Китаем

Николас Бернс называл реакцию КНР "чрезмерной".

Американский посол в Пекине исключил кризис между США и Китаем из-за рабочего визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Такое мнение в эфире местного телеканала CNN высказал Николас Бернс. Дипломат не считает, что ситуация станет причиной кризиса в отношениях между странами.

Мы не считаем, что в отношениях США и Китая должен начаться кризис по причине визита - мирного визита - спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Этот кризис был создан Пекином. Николас Бернс, посол США

Эксперт полагает, что реакция властей КНР была "чрезмерной". Посол призвал китайское руководство убедить мир в том, что оно будет действовать мирно в будущем. Бернс полагает, что у общественности есть обеспокоенность по данной теме. Он назвал Пекин источником нестабильности в регионе Тайваньского пролива. По мнению спикера, такая деятельность не отвечает ничьим национальным интересам.

Госдеп счел военные маневры Китая несоразмерными "мирному визиту" Пелоси.

Фото и видео: CNN

