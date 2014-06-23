Госдеп счел военные маневры Китая несоразмерными "мирному визиту" Пелоси

Энтони Блинкен оценил военные учения, которые Пекин проводит из-за поездки Пэлоси на Тайвань.

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен заявил, что военные маневры Китая около острова Тайвань несоразмерны "мирному визиту" спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в регион. Такое заявление чиновник сделал в рамках собственной пресс-конференции, которую он провел на Филиппинах. По словам Блинкена, разногласия Тайваня с КНР необходимо разрешить мирным способом.

Несоразмерность между мирным визитом, с одной стороны, и военными маневрами, ведущими к обострению, с другой… очевидны… странам в регионе. Энтони Блинкен, госсекретарь США

напомним, что визит спикера Палаты представителей США на Тайвань состоялся 2-3 августа. Это событие стало первой рабочей поездкой на китайский остров третьего по важности американского государственного лица, начиная с 1997 года. Нэнси Пелоси стала самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим остров за последние 25 лет.

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State