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Госдеп счел военные маневры Китая несоразмерными "мирному визиту" Пелоси
Сегодня, 10:14
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Госдеп счел военные маневры Китая несоразмерными "мирному визиту" Пелоси

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Энтони Блинкен оценил военные учения, которые Пекин проводит из-за поездки Пэлоси на Тайвань.

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен заявил, что военные маневры Китая около острова Тайвань несоразмерны "мирному визиту" спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в регион. Такое заявление чиновник сделал в рамках собственной пресс-конференции, которую он провел на Филиппинах. По словам Блинкена, разногласия Тайваня с КНР необходимо разрешить мирным способом. 

Несоразмерность между мирным визитом, с одной стороны, и военными маневрами, ведущими к обострению, с другой… очевидны… странам в регионе.

Энтони Блинкен, госсекретарь США

напомним, что визит спикера Палаты представителей США на Тайвань состоялся 2-3 августа. Это событие стало первой рабочей поездкой на китайский остров третьего по важности американского государственного лица, начиная с 1997 года. Нэнси Пелоси стала самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим остров за последние 25 лет.

Блинкен: приостановка Китаем сотрудничества с США по вопросам климата скажется на мире.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State

Теги: госдеп, китай, конгресс, палата представителей, тайвань, энтони блинкен
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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