Блинкен: приостановка Китаем сотрудничества с США по вопросам климата скажется на мире

В Госдепе США оценили решение КНР временно прекратить взаимодействие с Вашингтоном по климату.

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен считает, что приостановка Китаем сотрудничества с США по вопросам климатических изменений скажется не только на Вашингтоне, но и на всем мире. В Госдепе уточнили, что особенно ситуация затронет развивающиеся государства. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе своей пресс-конференции на Филиппинах.

Приостановка сотрудничества по климату наказывает не США, а развивающийся мир. Мы не должны "держать в заложниках" сотрудничество по вопросам глобального характера из-за различий между нашими странами. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Блинкен: Россия представляет вызов в сфере нераспространения.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State