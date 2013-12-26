Блинкен: Россия представляет вызов в сфере нераспространения

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен утверждает, что Россия наряду с Ираном и КНДР создает вызовы в сфере нераспространения ядерного вооружения. Соответствующее мнение чиновник высказал в рамках собственного выступления на полях Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
Различные части режима нераспространения сталкиваются с новыми вызовами. Мы видим это, в частности, в сфере нераспространения - когда мы видим вызовы, которые ставят Иран, КНДР и по-своему Россия.
Энтони Блинкен, госсекретарь США
Американский дипломат не стал пояснять прессе, о каких именно российских вызовах говорит.
Блинкен: США применят ядерное оружие только в чрезвычайных условиях.
Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State
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