Блинкен: Россия представляет вызов в сфере нераспространения

В Госдепе США назвали страны, которые угрожают "ядеркой" миру.

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен утверждает, что Россия наряду с Ираном и КНДР создает вызовы в сфере нераспространения ядерного вооружения. Соответствующее мнение чиновник высказал в рамках собственного выступления на полях Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Различные части режима нераспространения сталкиваются с новыми вызовами. Мы видим это, в частности, в сфере нераспространения - когда мы видим вызовы, которые ставят Иран, КНДР и по-своему Россия. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Американский дипломат не стал пояснять прессе, о каких именно российских вызовах говорит.

Блинкен: США применят ядерное оружие только в чрезвычайных условиях.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State