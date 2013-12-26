Блинкен: США применят ядерное оружие только в чрезвычайных условиях

В Госдепе США рассказали о том, зачем Вашингтону нужен ядерных арсенал.

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен заявил, что США применят ядерное оружие только в чрезвычайных условиях. Такой информацией руководитель внешнеполитического ведомства поделился с коллегами в рамках своего выступления в штаб-квартире ООН. В Нью-Йорке чиновник принял участие в конференции участниц Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Дипломат также напомнил о подготовке Северной Кореи проведения нового ядерного тестирования.

США рассматривали бы возможность применения ядерных вооружений только в чрезвычайных обстоятельствах, для защиты жизненно важных интересов США, союзников и партнеров. Энтони Блинкен, госсекретарь США

В Госдепе США подчеркнули, что фундаментальная значимость американского ядерного арсенала заключается в сдерживании нападений на страну, ее союзников и партнеров до тех пор, пока в мире существуют альтернативные ядерные вооружения. Энтони Блинкен заверил иностранцев в том, что Вашингтон не планирует угрожать арсеналом странам, которые присоединились к ДНЯО. США не хотят применять ядерное оружие по отношению к неядерным государствам, которые выполняют свои обязательства по нераспространению ядерного оружия.

Блинкен сообщил о разговоре с главой МИД России Лавровым.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций