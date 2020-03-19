Блинкен сообщил о разговоре с главой МИД России Лавровым

В Госдепе США рассказали о темах, которые обсуждались с росийской стороной.

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен сообщил о разговоре с главой МИД России Сергеем Лавровым, который состоялся 29 июля. Руководитель внешнеполитического ведомства США отметил, что добивался от иностранного коллеги освободить из-под стражи и вернуть домой баскетболистку Бриттни Грайнер и Пола Уилана, осужденного за шпионаж.

Ранее сегодня я говорил с российским министром иностранных дел Лавровым. У нас была откровенная и прямая беседа. Я настаивал на том, чтобы Кремль принял наше предложение относительно Пола Уилана и Бриттни Грайнер. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Чиновник объяснил, что во время телефонного разговора заявил о необходимости для России выполнять международные обязательства, которые страна взяла на себя в рамках продовольственной сделки по вывозу зерна из украинских портов. Он подчеркнул, что российские планы по дальнейшим "аннексиям" на Украине неприемлемы. Госдеп США планирует ввести дополнительные санкции против Москвы в том случае, если эти планы будут претворены в жизнь.

Лавров назвал слова Госдепа о несвоевременности переговоров для Киева оговоркой по Фрейду.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State