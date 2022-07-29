Лавров назвал слова Госдепа о несвоевременности переговоров для Киева оговоркой по Фрейду

В МИД РФ оценили позицию США по вопросу "не давления" на киевский режим.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров назвал слова Госдепа США о несвоевременности переговоров для Украины с Москвой оговоркой по Фрейду. Дипломат напомнил во время брифинга с журналистами о том, что официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс упоминал о том, что Вашингтон не считает, что наступило время для переговоров между РФ и Киевом. Сергей Лавров уверен, что это высказывание ясно показывает, кто и кем руководит, а также насколько США "не заставляют" Украину делать ту или иную вещь. При этом ранее Энтони Блинкен говорил о том, что не планирует обсуждать с РФ Украину, так как киевский режим должен самостоятельно представлять свои национальные интересы, а американцы не имеют права работать по этому направлению.

Нед Прайс заявил, что США считают, что не надо сейчас Украине вести переговоры с РФ. Ну, по Фрейду, стало ясно, кто кем руководит и насколько американцы не заставляют Украину. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Российский дипломат добавил, что неделю назад в пресс-службе Госдепа США прокомментировали заявление министра Лаврова о том, будет ли обсуждаться украинская тематика. В то интервью Лавров отметил, что у Москвы нет предубеждений против мирных переговоров с Украиной.

Лавров надеется, что провокаций вокруг Тайваня удастся избежать.

Фото и видео: МИД России