Россия поддерживает принцип "одного Китая".

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров надеется, что провокаций вокруг Тайваня удастся избежать. Такое заявление дипломат сделал в рамках брифинга с журналистами. Москва остается неизменной в вопросе поддержки принципа "одного Китая" на фоне сообщений о возможном рабочем визита спикера от Палаты представителей американского Конгресса Нэнси пелоси в островную провинцию КНР. Дипломат из РФ призвал Вашингтон избегать "раздражителей" конфликта.

Для нас этот вопрос абсолютно ясен. Наша позиция о наличии только одного Китая остается неизменной. Такую же позицию на словах периодически подтверждают США, но на практике, как вы сами понимаете, дела не всегда совпадают со словами. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Накануне в Ташкенте в рамках заседаний министров иностранных дел ШОС прошла встреча Сергея Лаврова с главой МИД Китая Ван И. По словам российского министра, вопрос Тайваня на мероприятии не обсуждался.

Лавров: Россия согласовывает время контакта с Блинкеном.

Фото и видео: МИД России