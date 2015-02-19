Лавров: Россия согласовывает время контакта с Блинкеном

Глава МИД РФ рассказал о том, что телефонный разговор с Госдепом США вряд ли состоится сегодня.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров рассказал о том, что Москва согласовывает время контакта с американским государственным секретарем Энтони Блинкеном. Дипломат уточнил журналистам, что готов выслушать предложения коллеги из Госдепа США по обмену заключенными между странами, а также о вывозе зерна. При этом специалист напомнил прессе о том, что вопрос обмена граждан, которые находятся под стражей, поднимался в рамках Женевской встречи между президентами Байденом и Путиным. Тогда политики договорились уполномочить компетентных лиц заниматься этими проблемами.

И МИД не из их числа. Но тем не менее послушаем, что он может сказать. Сергей Лавров, глава МИД РФ

По украинскому зерну Сергей Лавров заинтересован в том, чтобы услышать от американской стороны о том, как она планирует выполнять те международные обязательства, которые США взяли на себя в контексте инициативы генерального секретаря ООН. На текущий момент время телефонных переговоров с Блинкеном согласовывается.

Лавров ждал от Макрона более этичных высказываний об Африке.

Фото и видео: МИД России