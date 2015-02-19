Лавров: Россия согласовывает время контакта с Блинкеном

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров рассказал о том, что Москва согласовывает время контакта с американским государственным секретарем Энтони Блинкеном. Дипломат уточнил журналистам, что готов выслушать предложения коллеги из Госдепа США по обмену заключенными между странами, а также о вывозе зерна. При этом специалист напомнил прессе о том, что вопрос обмена граждан, которые находятся под стражей, поднимался в рамках Женевской встречи между президентами Байденом и Путиным. Тогда политики договорились уполномочить компетентных лиц заниматься этими проблемами.
И МИД не из их числа. Но тем не менее послушаем, что он может сказать.
Сергей Лавров, глава МИД РФ
По украинскому зерну Сергей Лавров заинтересован в том, чтобы услышать от американской стороны о том, как она планирует выполнять те международные обязательства, которые США взяли на себя в контексте инициативы генерального секретаря ООН. На текущий момент время телефонных переговоров с Блинкеном согласовывается.
Лавров ждал от Макрона более этичных высказываний об Африке.
Фото и видео: МИД России
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