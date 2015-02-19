Лавров ждал от Макрона более этичных высказываний об Африке

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что ждал от французского лидера Эмманюэля Макрона более этичных высказываний об Африке. Ранее иностранный глава государства в рамках своего рабочего визита в регион заметил, что представители Москвы посещают в своем африканском турне "хунты". По словам дипломата, такие высказывания оскорбляют эти страны.
Что касается президента Макрона и его заявлений, то, действительно, от французов можно было бы ожидать более этичных высказываний.
Сергей Лавров, глава МИД РФ
Глава МИД России напомнил, что Эмманюэль Макрон заявил, что его беспокоит военная и дипломатическая активность России в Африке. Политик уточнил, что не хочет называть это сотрудничеством, а видит ситуацию как поддержку Москвой "абсолютно провальных нелегитимных режимов". Сергей Лавров не исключил, что иностранный президент таким образом отреагировал на большой перечень из стран, которые делегация РФ посетила в регионе. Он добавил, что ряд африканских государств продолжает последовательно развивать отношения с Россией, несмотря на негативную позицию Запада.
Захарова заявила, что страны Африки до сих пор помнят беззаконие Франции на континенте.
Фото и видео: МИД России
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