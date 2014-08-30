Захарова заявила, что страны Африки до сих пор помнят беззаконие Франции на континенте

В МИД РФ напомнили о колониальных амбициях Парижа.

Страны Африки до сих пор помнят, сколько ресурсов оттуда выкачала Франция, а также сколько беззакония в регион западные страны привнесли на данную территорию, сколько ресурсов было выкачено. Соответствующее заявление в эфире радиостанции сделала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, комментируя успехи главы МИД РФ Сергея Лаврова в его рабочем турне по континенту.

Вот только что Макрон выступил. Во-первых, мне кажется, больше, чем натворила та же самая Франция на Африканском континенте, уже никому не удастся. До сих пор страны помнят. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Дипломат напомнила о том, что Франция на протяжении восьми лет в рамках "нормандского формата" имела все инструменты и рычаги для разрешения украинского кризиса. Однако стране, по словам Марии Захаровой, не удалось навести порядок даже в домашнем регионе, а теперь Париж хочет установить порядок не в зоне своей ответственности - в Африке. Россия полагает, что другие континенты могут сами разобраться, как и с кем поддерживать контакты.

Захарова отреагировала на запрет выступлений группы "Руки вверх" в Эстонии.

Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik

