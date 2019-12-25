В Петербурге вынесли приговор по делу о хищении 58 млн рублей у Минобороны

Фигуранты совершили 126 преступлений.

Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд огласил приговор по делу о хищении более 58 млн у Минобороны.Объем дела составил 200 томов, было проведено 80 судебных заседаний, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга 22 июня.

Фигурантами дела стали бывшие офицеры Андрей Павленко, Максим Монид и Андрей Морозов. Они совершили 126 преступлений.

Суд установил, что мужчины под руководством Павленко похищали деньги, которые были выделены на улучшение жилищных условий военнослужащих. Подсудимые предоставили Минобороны документы на лиц, которые якобы имели право на военную ипотеку. В 40 случаях по подложным документам с расчетных счетов ФГКУ "Росвоенипотека" было перечислено 58,3 млн рублей. Осужденные обналичили их и поделили между собой.

Кроме того, Андрей Морозов совершил и иные преступления. В 2013 году он присвоил себе деньги, которые полагались в качестве ежемесячной надбавки за выполнение высшего квалификационного уровня физической подготовленности. Знакомый офицера медицинской службы искал сослуживцев, которые были готовы получить надбавку, а затем поделиться деньгами. Таким образом ущерб составит более 1 млн рублей.

Кроме того, в 2013-2016 годах Морозов получал взятки на общую сумму в 2 млн рублей. Зафиксировано 20 эпизодов. Есть и другие преступления, в которых подсудимый признал свою вину. Монид также признал вину, а Павленко — нет.

Морозову назначили 7,5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штраф в 2 млн. Его лишили звания "майор медицинской службы запаса". Монид получил 3,5 годы лишения свободы в колонии общего режима, его также лишили звания. Павленко приговорен к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Мониду назначили наказание в виде 3,5 года в колонии общего режима с лишением звания "майор медицинской службы в отставке". Морозов получил 7,5 года в ИК строгого режима со штрафом в 2 млн рублей с лишением звания "майор медицинской службы запаса". В доход государства у него конфисковали 1,9 млн рублей. Павленко дали 8 лет в колонии общего режима по совокупности с приговором Пресненского районного суда Москвы.

Фото: Piter.tv